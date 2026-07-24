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christianvierling/TikTok
Music

Tinashe Beats BMW with Sledgehammer to Promote New Single "Crash Out"

The pop vocalist offered an influencer the chance to "get a couple hits in."

Jaelani Turner-Williams12 days ago
Mariah Carey smiling, wearing a white outfit with long, wavy hair. A man in a suit is behind her.
Music

Mariah Carey on Being Snubbed by Rock and Roll Hall of Fame: ‘Who Cares?’

This year's inductees include Joy Division, Iron Maiden, Oasis, Sade, Luther Vandross, and the Wu-Tang Clan.

Joe Price98 days ago
Taylor Swift wearing a white bodysuit with a long jacket, performing on stage with three backup dancers dressed in tuxedos
Music

Travis Kelce Says 'Do Not Drop The Baby' Was His No. 1 Goal Joining Taylor Swift Onstage

Kelce's dream of dancing onstage came true when performing with his girlfriend during an Eras Tour stop at Wembley Stadium.

Jaelani Turner-Williams755 days ago
Michael Jackson, wearing a black embellished jacket and sunglasses, speaks at a podium with "King of Pop Michael Jackson" written on it
Music

New Court Documents Detail How Michael Jackson Died With Over $500 Million in Debt

MJ's estate is seeking $3.5 million in a new petition for reimbursement of legal and operational expenses.

tara mahadevan761 days ago
Justin Timberlake with a megaphone, flanked by a band in a room with eclectic decor
Music

Justin Timberlake Plays Fan Favorites on NPR's 'Tiny Desk Concert'

The 43-year-old pop star also snuck in a recent single, "Selfish," from his new album, 'Everything I Thought It Was.'

tara mahadevan865 days ago
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Person facing away, wearing a black jacket, with a desert and sunset backdrop
Music

Justin Timberlake Releases His Sixth Studio Album 'Everything I Thought It Was'

The 18-track project includes appearances by *NSYNC, Tobe Nwigwe, and more.

Joshua Espinoza866 days ago
Music

Britney Spears Wants You to Know She Made Out With Ben Affleck Once

The pop star admitted she's "just being a gossip girl" and "actually forgot” the 1999 makeout sesh happened.

Zach Dionne902 days ago
Music

Justin Timberlake Says ‘No Disrespect’ in First “Cry Me a River” Performance Since Britney Spears’ Memoir

Britney recently released 'The Woman in Me,' which included several bombshell revelations about their relationship.

tara mahadevan956 days ago
Music

50 Cent Brings Out Ed Sheeran for Surprise Performance in London: 'It Don't Get Bigger Than This'

Fifty and Sheeran performing together isn't as random as it might seem.

Alex Ocho980 days ago
The Weeknd onstage in red lights
Music

The Weeknd Shares Tweet Claiming He’s Making Surprise Coachella Appearance

It looks like The Weeknd is set to make a surprise appearance at Coachella, as Abel retweeted a fan's post claiming he'll perform at the fest.

Brad Callas1203 days ago
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This is an image of Shakira on the left and Gerard Pique on the right
Music

Shakira Responds to Ex Gerard Piqué’s Comment About Singer and Her Fans: 'Proud to Be Latin American'

Shakira had a few words for ex Gerard Piqué after he made negative comments about her heritage and disparaged her millions of fans in the process.

Starr Savoy1212 days ago
Taylor Swift attends the 65th GRAMMY Awards.
Music

Glendale, Arizona Will Briefly Change Name to Honor Taylor Swift

Glendale mayor Jerry Weiers will soon announce the new name of the city in honor of Taylor Swift, who will kick off her Eras Tour in Arizona.

Jose Martinez1237 days ago
Justin Bieber performs on day three of Sziget Festival 2022
Music

Justin Bieber Reportedly Close to Selling Catalog for $200 Million

Bieber is reportedly nearing a deal to sell his entire catalog for $200 million to Hipgnosis Capital, which bought Justin Timberlake’s discography this year.

Joe Price1315 days ago
Taylor Swift at the 2022 American Music Awards in November
Pop Culture

Taylor Swift Will Make Feature Film Directorial Debut With Screenplay She Wrote

Following the success of her short film 'All Too Well,' Taylor Swift is set to make her feature film directorial debut with Searchlight Pictures.

Joe Price1327 days ago
Millie Bobby Brown wants to play Britney
Pop Culture

Britney Spears Speaks After Millie Bobby Brown Reveals She'd Like to Play Her: 'Dude I'm Not Dead' (UPDATE)

Millie Bobby Brown spoke with fellow former child star Drew Barrymore about why she'd love to play another superstar who got her start as a kid.

Brad Callas1358 days ago
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Photo of Judge Judy sitting in her chair
Pop Culture

Judge Judy Says Justin Bieber Was 'Scared to Death' of Her When They Were Neighbors

Judge Judy revealed that Justin Bieber was "scared to death" of her when the two were neighbors after he got a highly publicized DUI in 2014.

tara mahadevan1358 days ago
Taylor Swift speaks at NYU commencement
Music

Watch Taylor Swift Give the NYU 2022 Commencement Speech

For New York University’s 2022 commencement at Yankee Stadium on Wednesday, Taylor Swift showed up to deliver a speech and receive her honorary doctorate.

Joe Price1532 days ago
Rapper Wale performs onstage during day 2 of 2021 AfroPunk Atlanta
Music

Wale Says ‘Anybody That Raps for Real’ Can ‘Clearly’ See Doja Cat Is a Rapper

Doja Cat has recently been at the center of a debate on whether she’s a pop star or a rapper, and Wale has chimed in empathically with his thoughts.

Joe Price1562 days ago

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