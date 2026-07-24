Featured
The Oasis member—who previously claimed One Direction would be “in rehab by the time they’re 30”—has now shared some words about Harry himself.Brenton Blanchet
Lizzo is no stranger to online trolls, but the latest rumor about her is ridiculous enough that she decided to respond to it in a video on TikTok.Joe Price
Music
Madonna Shows Support for Britney Spears Amid Conservatorship Battle: 'Slavery Was Abolished So Long Ago'
Madonna has offered her support to Britney Spears amid her conservatorship battle, which the "Toxic" singer says has impacted her freedom for the last 13 years.Joe Price
On Wednesday, Judge Brenda Penny reportedly denied Britney Spears' request to have her father, Jamie Spears, removed from her 13-year conservatorship.Abel Shifferaw