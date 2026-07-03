Eric Dane

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Latest Stories

'One Tree Hill' Star James Lafferty Ponders Possible 'Grey's Anatomy' Cameo
Pop Culture

'One Tree Hill' Star James Lafferty Reacts to 'Grey’s Anatomy' McDreamy Comparisons

Sophia Bush says he’s giving major McDreamy vibes, but James Lafferty isn’t so sure he can fill Patrick Dempsey’s shoes on 'Grey’s Anatomy' or its new spinoff.

Bernadette Giacomazzo53 days ago
'Grey's Anatomy' Announces Texas Spin-Off—And Leven Rambin Wants Back On
Pop Culture

‘Grey’s Anatomy’ Heads to Texas as Leven Rambin Campaigns for Return

Inside the new West Texas hospital drama, the creative team behind Grey’s, and why Leven Rambin is suddenly campaigning for a comeback role.

Bernadette Giacomazzo56 days ago
Eric Dane Posthumously Advocates for ALS Research in New PSA
Pop Culture

Eric Dane’s Posthumous ALS PSA Reunites ‘Grey’s Anatomy’ Stars

Months after his death, the beloved TV star appears in a powerful ALS Awareness Month campaign alongside Hollywood allies and a moving final message.

Bernadette Giacomazzo60 days ago
'Grey's Anatomy' Star A. Russell Andrews Reveals ALS Diagnosis
Pop Culture

'Grey’s Anatomy' Actor A. Russell Andrews Reveals ALS Battle

The TV and film veteran opens up on CNN about the subtle symptoms, the moment he got answers, and how the ALS community is helping him fight back.

Bernadette Giacomazzo62 days ago
A man in a gold puffer jacket and cap with Rockstar Energy Drink branding, posing with a hand gesture.
Pop Culture

Here’s How ‘Euphoria’ Explained Angus Cloud’s Death in the Season Three Premiere

The season's opening episode also memorialized Eric Dane, who died in February from ALS.

Jade Gomez96 days ago
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Dax Shepard Reveals He 'Hated' Eric Dane So Much That He Tried to Fight Him
Pop Culture

Dax Shepard Says He Almost Fought Eric Dane: ‘I Hated Him’

Inside the AA parking lot confrontation that nearly turned physical — and how the two actors became close before Dane’s death.

Bernadette Giacomazzo98 days ago
Sam Levinson in a black suit at an event, Angus Cloud in a tie-dye shirt against a green background.
Pop Culture

'Euphoria' Creator Sam Levinson Pays Tribute to Angus Cloud at Season 3 Premiere: 'Loved Him Deeply'

"I fought hard to keep him clean," Levinson said of Cloud, who died of an accidental overdose in 2023.

Trace William Cowen102 days ago
Eric Dane, T.R.Knight, Sandra Oh, Chandra Wilson, Ellen Pompeo and Patrick Dempsey
Pop Culture

‘Grey’s Anatomy’ Is Continuing After Season 22 — But Not Without Changes

As Season 22 wraps, key cast members are exiting while Pompeo remains involved and changes loom for the long-running ABC drama.

Simone Torn110 days ago
Zendaya with curly hair wearing a light blue blazer, looking displeased.
Pop Culture

'Euphoria' Trailer: Zendaya, Sydney Sweeney, and More Return for Long-Awaited New Season

Zendaya's character, Rue, is seen being questioned about a trip to Mexico in the latest look at the HBO hit's upcoming third season.

Trace William Cowen111 days ago
James Van Der Beek in a pink jacket on the left; Eric Dane in glasses and a dark sweater on the right.
Pop Culture

Several Stars Left Out of Oscars In Memoriam Tribute, Including James Van Der Beek and Eric Dane

Among the stars who didn't make the in memoriam tribute were James Van Deek, Eric Dane, and Brigitte Bardot.

Joe Price125 days ago
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Cause of Death for 'Grey's Anatomy' Star Eric Dane Confirmed
Pop Culture

‘Grey’s Anatomy’ Star Eric Dane’s Cause of Death Confirmed

Eric Dane’s official cause of death has been confirmed after the actor passed away at 53 following a battle with ALS.

Bernadette Giacomazzo138 days ago
'Grey's Anatomy' Actress Claims She Got Eric Dane Fired: 'A Bully & an A-Hole'
Pop Culture

'Grey’s Anatomy' Actor Calls Eric Dane ‘True Evil,’ Says She Got Him Fired

Actress Laura Ann Tull alleges Eric Dane mocked and bullied her on the ‘Grey’s Anatomy’ set — and claims she helped end his run on the show.

Bernadette Giacomazzo146 days ago
Eric Dane GoFundMe Resumes as Rebecca Gayheart Thanks Fans for 'Outpouring of Love and Support'
Pop Culture

Eric Dane GoFundMe Resumes as Rebecca Gayheart Thanks Fans for 'Outpouring of Love and Support'

GoFundMe confirms Eric Dane’s fundraiser after review, with donations for his daughters continuing to grow. Rebecca Gayheart also shared an emotional tribute.

Bernadette Giacomazzo146 days ago
GoFundMe for Eric Dane's Daughters on Hold as Review Ordered
Pop Culture

GoFundMe for Eric Dane’s Daughters Put on Hold as Questions Trigger Review

Nearly 1,900 donors rushed to support Eric Dane’s family — now the GoFundMe is under scrutiny amid questions about its organizers.

Bernadette Giacomazzo147 days ago
Eric Dane and Janell Shirtcliff
Pop Culture

Eric Dane's Girlfriend Shares Memories of Him Days After His Death

Dane was legally married but separated from Rebecca Gayheart at the time of his death.

Trey Alston147 days ago
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Eric Dane.
Pop Culture

Eric Dane: Friends of Late Actor Launch GoFundMe for His Family

'Euphoria' creator Sam Levinson, and his wife, producer Ashley Levinson, are among those who have donated.

Jaelani Turner-Williams148 days ago
A family poses at Disney Live! Mickey's Music Festival. A man, woman, and two children are smiling in front of the event backdrop.
Life

Watch Eric Dane’s Final Message to His Daughters: 'We Had a Blast, Didn’t We?'

'The present is all you have. Treasure it, cherish every moment,' said Eric Dane.

Helen Storms148 days ago

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