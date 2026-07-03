Air Jordan 8

The Air Jordan 8, released in 1993 and designed by Tinker Hatfield, is distinguished by its signature crossover straps and a complex, multi-layered upper that deviates from the sleeker designs of earlier Air Jordans. This sneaker is closely associated with Michael Jordan’s third NBA championship, capturing a key moment in his career and basketball history through its bold aesthetic and performance features. Collectors prioritize the AJ8 for its distinctive hardware and layered construction, which combine aggressive style with functional support on the court. Its defining feature is the unique crossover strap system, which not only enhances fit but also creates a striking silhouette that stands out within the Jordan Brand lineup, attracting fans who appreciate both innovation and historical significance.