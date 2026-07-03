Soul Train Awards

Related:
Sign Up to get access to the latest drops, exclusive products and insider updates.
By entering your email, you agree to receive customized marketing messages from us and our advertising partners. You also acknowledge that this site is protected by reCAPTCHA, and that our Privacy Policy and Terms of Service apply.

Featured

Latest Stories

MIAMI GARDENS, FLORIDA - MARCH 9: Rapper Fat Joe performs during Day 2 of 2025 Jazz In The Gardens Music Festival at Hard Rock Stadium on March 9, 2025 in Miami Gardens, Florida.
Music

Fat Joe Says 'Gentrification' Is to Blame for BET's Suspension of Hip-Hop and Soul Train Awards

The rapper and podcaster hosted the BET Hip-Hop Awards for three years.

Jaelani Turner-Williams344 days ago
Music

Method Man Recalls Meeting Diddy and 2Pac While on Shrooms During the Height of the East Coast-West Coast Beef

The Wu-Tang Clan rapper said the whole night was "weird," which he attributed to the mushrooms.

Joe Price1012 days ago
Ari Lennox speaks onstage at the 2019 Soul Train Awards
Music

Ari Lennox Frustrated Over Album Being Slept on After Going Home Trophyless at Soul Train Awards: 'I Quit'

"Me being honest doesn’t make me less gracious or less star worthy," Ari Lennox tweeted.

Xavier Hamilton2432 days ago
american soul don cornelius
Pop Culture

Complex at Sundance: Sinqua Walls On Playing Don Cornelius and the Gritty, Untold Story of 'Soul Train'

The star of the new BET series 'American Soul' stopped by the Complex Studio at the 2019 Sundance Film Festival to talk love, peace and Atlanta strip clubs.

Dria Roland2719 days ago

Stay ahead on Exclusives

Download the Complex App