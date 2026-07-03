HasanAbi

HasanAbi, born Hasan Piker on July 25, 1991, in New Brunswick, New Jersey, is a prominent Twitch streamer and political commentator known for his progressive analysis and real-time engagement. Piker began streaming on Twitch in March 2018. He gained recognition as a host and producer at The Young Turks before leaving in January 2020 to focus on his independent streaming career. His Twitch channel surpassed 1 million followers by 2021, making him one of the platform’s most influential political streamers. Piker’s streams often feature live reactions to major political events such as the 2020 U.S. presidential election and the 2022 midterms, alongside discussions of policy issues like Medicare for All and climate change. He integrates gaming content, including titles like Among Us and Valorant, to engage a younger audience while collaborating with creators like Pokimane and his brother, Firas Piker. HasanAbi’s channel is a hub for progressive discourse, combining in-depth commentary with an active chat community that shapes each broadcast.

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