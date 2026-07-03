Jojo Rabbit

Related:
Sign Up to get access to the latest drops, exclusive products and insider updates.
By entering your email, you agree to receive customized marketing messages from us and our advertising partners. You also acknowledge that this site is protected by reCAPTCHA, and that our Privacy Policy and Terms of Service apply.

Latest Stories

Taika Waititi
Pop Culture

Taika Waititi to Direct New 'Star Wars' Movie

The 'Thor: Ragnarok' director recently won an Oscar for his 'Jojo Rabbit' satire.

Trace William Cowen2265 days ago
taika waititi
Pop Culture

Taika Waititi Will Create Two Animated ‘Charlie and the Chocolate Factory’ Series for Netflix

Taika Waititi just might be the busiest man in Hollywood.

tara mahadevan2325 days ago
oscars shortlist
Pop Culture

Academy Releases Oscar Shortlists for Best Original Song, Visual Effects, Documentary, and More

The Academy released shortlists for 9 categories.

Gavin Evans2404 days ago
Taika Waititi attends the Premiere of Fox Searchlights' "Jojo Rabbit"
Pop Culture

Taika Waititi's 'Jojo Rabbit' Has a Simple Message: 'Don't Be a Nazi'

'Jojo Rabbit' director and star Taika Waititi talks about his latest film, as well as updates on his upcoming 'Ragnarok' sequel, 'Thor: Love and Thunder.'

Daniel Barna2458 days ago
Taika Waititi
Pop Culture

Taika Waititi Stars as Imaginary Hitler in the First Trailer 'Jojo Rabbit'

The film is set to premiere at the Toronto International Film Festival next month.

Joe Price2551 days ago
Advertisement

Stay ahead on Exclusives

Download the Complex App