Latest Stories
Taika Waititi to Direct New 'Star Wars' Movie
The 'Thor: Ragnarok' director recently won an Oscar for his 'Jojo Rabbit' satire.
Taika Waititi Will Create Two Animated ‘Charlie and the Chocolate Factory’ Series for Netflix
Taika Waititi just might be the busiest man in Hollywood.
Academy Releases Oscar Shortlists for Best Original Song, Visual Effects, Documentary, and More
The Academy released shortlists for 9 categories.
Taika Waititi's 'Jojo Rabbit' Has a Simple Message: 'Don't Be a Nazi'
'Jojo Rabbit' director and star Taika Waititi talks about his latest film, as well as updates on his upcoming 'Ragnarok' sequel, 'Thor: Love and Thunder.'
Taika Waititi Stars as Imaginary Hitler in the First Trailer 'Jojo Rabbit'
The film is set to premiere at the Toronto International Film Festival next month.