Derontae Martin

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Life

Missouri Family Wants Answers After Police Rule Death of Black 19-Year-Old Derontae Martin a Suicide

Derontae Martin was found dead in what police said was a suicide last month, but his family says that the story isn’t adding up and answers are needed.

Joe Price1883 days ago

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