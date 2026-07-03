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Destroy Lonely Jokes He’d 'Be Dead’ If He Ever Confused His GF Shannade Clermont With Her Twin
The couple has been dating since at least last Halloween.
The Clermont Twins Blast Kodak Black for Using Look-a-Likes in “Feelin Peachy” Video
Shannon and Shannade Clermont decided to defend their likeness after it was seemingly duplicated by Kodak Black for his new music video, "Feelin Peachy."
Shannade Clermont Talks About the Night Her ‘Sugar Daddy’ Overdosed
Back in November 2018, Instagram influencer and Yeezy Season 6 model Shannade Clermont pleaded guilty to one count of fraud.
Shannade Clermont's Sentencing Has Been Delayed Because Her Lawyer Is Defending El Chapo
In November 2018, Yeezy Season 6 model and Bad Girls Club star Shannade Clermont pleaded guilty to one count of fraud.