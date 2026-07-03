Shannade Clermont

Related:
Sign Up to get access to the latest drops, exclusive products and insider updates.
By entering your email, you agree to receive customized marketing messages from us and our advertising partners. You also acknowledge that this site is protected by reCAPTCHA, and that our Privacy Policy and Terms of Service apply.

Latest Stories

This is a photo of Clermont Twins.
Pop Culture

The Clermont Twins Blast Kodak Black for Using Look-a-Likes in “Feelin Peachy” Video

Shannon and Shannade Clermont decided to defend their likeness after it was seemingly duplicated by Kodak Black for his new music video, "Feelin Peachy."

Xavier Hamilton1859 days ago
Shannade Clermont
Pop Culture

Shannade Clermont Talks About the Night Her ‘Sugar Daddy’ Overdosed

Back in November 2018, Instagram influencer and Yeezy Season 6 model Shannade Clermont pleaded guilty to one count of fraud.

Joe Price2608 days ago
The Clermonts
Pop Culture

Shannade Clermont's Sentencing Has Been Delayed Because Her Lawyer Is Defending El Chapo

In November 2018, Yeezy Season 6 model and Bad Girls Club star Shannade Clermont pleaded guilty to one count of fraud.

Joe Price2746 days ago

Stay ahead on Exclusives

Download the Complex App