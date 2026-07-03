Adidas Crazy 1

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Latest Stories

Sneakers

Adidas Is Bringing Back Another Kobe Bryant All-Star Shoe

The Crazy 1 that Bryant wore in the '01 All-Star Game is returning soon.

Victor Deng897 days ago
Sneakers

The Adidas Crazy Infinity Is Dropping Again

Release details confirmed by the brand.

Victor Deng1023 days ago
Sneakers

'Chalk' Adidas Crazy Infinity Drops Exclusively at Packer This Week

The first release for Kobe Bryant's updated sneaker.

Victor Deng1096 days ago
Adidas Crazy 1 'Lakers Home' GY8947 Pair
Sneakers

'Lakers Home' Adidas Crazy 1 Is Releasing Again

The classic 'Lakers Home' colorway of the Adidas Crazy 1 is returning in February 2023. Click here for the official release details and how to buy a pair.

Victor Deng1354 days ago
Adidas Crazy 1 'Sunshine' 2022 GY3808 Lateral
Sneakers

Adidas Recalls Kobe Sneakers Over Quality Control Issue

The brand stopped short this month's retro of the 'Sunshine' Crazy 1, issuing a notice to partners that the shoes had to be returned ahead of their release.

Brendan Dunne1357 days ago
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Adidas Crazy 1 'Sunshine' 2022 GY3808 Lateral
Sneakers

Kobe Bryant's 'Sunshine' Adidas Crazy 1 Releases This Week

Kobe Bryant's Adidas Crazy 1 is returning in the classic 'Sunshine' colorway in October 2022. Click here for a detailed look and the official release info.

Victor Deng1367 days ago
Bristol Studio x Adidas Crazy BYW LVL 2 2
Sneakers

How Bristol Studio Is Bringing the Early 2000s Era of Basketball Back

Bristol Studio co-founder and lead designer Luke Tadashi discusses his love for basketball, his upcoming collaboration with Adidas, and more.

Mike DeStefano2930 days ago
Adidas Crazy 1 ADV BY4369
Sneakers

Adidas Takes More Old Kobes to the Future

Adidas unveils a new version of a classic Kobe model, the Crazy 1 ADV.

Mike DeStefano3276 days ago
Sneakers

The adidas Crazy 1 is Back in All Black

The adidas Crazy 1 is back in a clean colorway, perfect for winter.

Sole Collector4284 days ago
Sneakers

adidas Crazy 1 'Vivid Mint' Available

Currently hitting retailers in the original silver-based colorway, the adidas Crazy 1 will soon be released sporting a look we've never seen before.

Brandon Richard4311 days ago
Sneakers

adidas Crazy 1 'Silver' Hitting Retail

The adidas Crazy 1 continues its return with a re-release of the original silver colorway.

Brandon Richard4343 days ago
Photo Removed
Sneakers

Exclusive Photos of the adidas Crazy 1 "Awards Season" PE

Exclusive photos of the adidas Crazy 1 "Awards Season" PE that releases on June 28 at Packer Shoes. Retail price is $140.

John Q Marcelo4403 days ago
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