Complex's

360 With Speedy

November 07, 2023

Meek Mill & Rick Ross Share Crazy Stories About The White House, Jay Z & Tom Brady | 360 with Speedy

In preparation of their upcoming joint album, "Too Good To Be True," Meek Mill & Rick Ross decided to come back to the show and chat it up with our boy Speedy. In this hilarious convo, the three spoke about various topics, including Meek when he first met Ross, Nicki Minaj being upset at them because of Ross' ankle monitor, and whether or not if Ross would ever squash things with 50 Cent. The video also highlights Ross and Meek's down-to-earth personalities and their success in the music industry. Tune in! 360 With Speedy is a long-form conversation series with your favorite musicians, actors, and celebrities that explores their never-before-heard stories and the keys to success in an ever-changing industry.

