Nike Air Raid

Related:
Sign Up to get access to the latest drops, exclusive products and insider updates.
By entering your email, you agree to receive customized marketing messages from us and our advertising partners. You also acknowledge that this site is protected by reCAPTCHA, and that our Privacy Policy and Terms of Service apply.

Featured

Latest Stories

Nike Air Raid 'Rayguns' DD9222 001 Pair
Sneakers

The Nike Air Raid Gets Hit with a 'Raygun' Blast

The Nike Air Raid arrives in a 'Rayguns' colorway in January 2021. Click for a closer look and additional details.

Brandon Richard2029 days ago
fog
Style

Jerry Lorenzo Reveals the Second Fear of God x Nike Air Collection

Lorenzo is back with the check for a new collection inspired by his love for the Air Raid.

Trace William Cowen2663 days ago
Air Jordan 8 VIII Tinker Air Raid Release Date 305381 004 Pair
Sneakers

The Air Jordan 8 Meets the Nike Air Raid

Taking inspiration from its relative outdoor hoop shoe, the "Tinker" Air Jordan 8 borrows colorful details from the Tinker Hatfield designed Nike Air Raid.

Brandon Richard2844 days ago
Jay Z Pigalle Nike Air Raid White
Sneakers

#SoleWatch: Jay Z Wears Pigalle x Nike Air Raid

Jay attends Brooklyn's home opener in limited collaboration.

Brandon Richard4273 days ago
Sneakers

Nike Air Raid 'Royal' Releasing at VILLA

Next up for the Nike Air Raid is the original 'Royal' or 'Duke' colorway.

Brandon Richard4393 days ago
Advertisement
Sneakers

Nike Air Raid 'Gold' Releasing This Weekend

Nike's iconic outdoor hoop shoe arrives in an all-new gold accented colorway this weekend.

Brandon Richard4427 days ago
Sneakers

Nike Air Raid BRZ - White/Atomic Mango-Turbo Green

Nike energizes the iconic Air Raid with the most vibrant color scheme we've ever seen hit the classic model.

Sole Collector4441 days ago
Sneakers

Nike Air Raid - Metallic Gold/White

A luxurious color scheme is brought to life over the recently reissued Air Raid by Nike Sportswear.

Sole Collector4461 days ago
Sneakers

Nike Air Raid - Wolf Grey/Venom Green

The recently reissued Air Raid arrives in a never before seen color scheme for the summer.

Sole Collector4467 days ago
Sneakers

University Red Nike Air Raid Drops Tomorrow

Following its return in the original Black/White colorway late last month, the Nike Air Raid is next due out in 'University Red.'

Brandon Richard4482 days ago
Advertisement
Sneakers

Nike Air Raid - Atomic Mango/Turbo Green-Laser Crimson

Nike Sportswear dresses the classic Air Raid in an interesting color scheme for the upcoming warm months.

Sole Collector4483 days ago
Sneakers

Release Date: Nike Air Raid 'Venom Green'

A throwback classic gets a modern look when the Nike Air Raid arrives in 'Venom Green' early next month.

Brandon Richard4488 days ago
Sneakers

Nike Air Raid - University Red

Following up this weekend's return of the Air Raid, we now have a look at the strapped-up Nike classic in a sweet 'University Red' colorway.

Sole Collector4491 days ago
Sneakers

VILLA to be Raided This Weekend

Tinker Hatfield's 1993 outdoor classic returns for its latest round this weekend.

Brandon Richard4498 days ago

Stay ahead on Exclusives

Download the Complex App