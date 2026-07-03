Jordan Legacy 312

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Jordan Legacy 312 'Flip' (Pair)
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'Flip' Colorway Comes to the Jordan Legacy 312

The Jordan Legacy 312 has surfaced in a brand new colorway inspired by the 'Flip' Air Jordan 3 that release back in 2007.

Mike DeStefano2769 days ago
Jordan Legacy 312 'Pistons' AV3922 416 (Pair)
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More Jordan Legacy 312s Inspired by MJ's Rivals

New colorways of the Jordan Legacy 312 have surfaced inspired by some of MJ's notable rivals like the Detroit Pistons and New York Knicks.

Mike DeStefano2828 days ago
Jordan Legacy 312 'White/Field Purple Amarillo' AV3922 157 (Pair)
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Familiar Colors on the Latest Jordan Legacy 312

A Lakers-inspired colorway of the Jordan Legacy 312 has surfaced. Despite previous connections, Don C's branding is noticeably absent from this pair.

Mike DeStefano2829 days ago
Don C x Jordan Legacy 312 'Toro' AV3922 601 (Lateral)
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Don C's Legacy 312 Dropping in 'Toro' Colorway

A new colorway of Don C's Legacy 312 model has surfaced. This time, the hybrid sneaker is outfitted in a red and black "Toro" colorway similar to the popular 2009 Air Jordan 5 release.

Mike DeStefano2867 days ago
Don C x Jordan Legacy 312 'Storm Blue' AQ4160 104 (Lateral)
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Detailed Look at the 'Storm Blue' Don C x Jordan Legacy 312

The release date and details for the Don C x Jordan Legacy 312 'Storm Blue' (AQ4160-104) sneakers. This is Don C's first Jordan sneaker and one of the first styles that will be released.

Riley Jones2933 days ago
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Don C x Jordan Legacy 312 'Ghost Green' AQ4160 301 (Pair)
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The release date and details for Don C's Jordan Legacy 312 NRG sneakers in 'Ghost Green' (AQ4160-301). Find out when and where you can pick them up here.

Riley Jones2933 days ago
Don C Legacy 312
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Don C Breaks Down the Jordan Legacy 312

Don C shares the story behind the design of his new signature model, the Jordan Legacy 312. Find out how the designer got in trouble with Jordan Brand during the rollout and more.

Gerald Flores2941 days ago

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