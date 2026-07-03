Girls Jordans

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Latest Stories

Air Jordan 13 XIII Women's Phantom Moon Particle Release Date AQ1757 004 Pair
Sneakers

'Croc' Air Jordan 13s Coming Next Week

The women's 'Phantom' Air Jordan 13 Retro will release in $190.

Brandon Richard2920 days ago
Air Jordan 4 IV Pink Patent 2019 Release Date
Sneakers

'Pink Patent' Women's Air Jordan 4 Set for 2019

At the top of 2019, a new 'Pink Patent' leather Air Jordan 4 Retro, with similarities to Air Jordan 11Lab4, will be releasing exclusively in women's sizing.

Brandon Richard2954 days ago
Air Jordan 3 III Particle Beige Release Date AH7859 205 Main
Sneakers

Official Photos of the Women's Exclusive 'Particle Beige' Air Jordan 3

The 'Particle Beige' Women's Air Jordan 3 will release on June 8, 2018 or $180.

Brandon Richard2969 days ago
Air Jordan 11 XI Women's Neutral Olive Release Date 378037 016
Sneakers

Another Women's Exclusive Air Jordan 11 Releasing This Holiday Season

A 'Neutral Olive' Air Jordan 11 is releasing for women in November 2018.

Brandon Richard2977 days ago
Air Jordan 1 I Rebel XX Chicago Release Date AT4151 100 Main
Sneakers

The Air Jordan 1 Rebel "Chicago" Is Releasing Soon

The 'Chicago' Air Jordan 1 Rebel will release on May 19, 2018 for $145.

Brandon Richard2988 days ago
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Air Jordan 12 XII Women's Vachetta Tan Release Date AO6068 203 Main
Sneakers

'Vachetta Tan' Air Jordan 12 Designed with Women in Mind

The 'Vachetta Tan' women's Air Jordan 12 will release on March 23, 2018 at a retail price of $190.

Brandon Richard3047 days ago
Air Jordan 1 High Zip Womens Black Release Date AQ3742 016 Main
Sneakers

Zip-Up Air Jordan 1s Are Up Next for the Ladies

The women's Air Jordan 1 High Zip will release on March 8, 2018 for a retail price of $150.

Brandon Richard3060 days ago
Air Jordan 3 III Heiress Pink Release Date
Sneakers

'Rose Gold' Air Jordan 3 for Girls Arrives This Spring

The 'Rose Gold' Air Jordan 3 Heiress will release in girls sizing during Spring 2018.

Brandon Richard3061 days ago
Air Jordan 13 Girls Black Gold White Gum Release Date 439358 021
Sneakers

Another Pair of 'Gum' Air Jordans Releasing Exclusively for Girls

The 'Gum' Air Jordan 13 will release exclusively in girls' sizes for $140 on February 24, 2018.

Brandon Richard3092 days ago
Off White x Air Jordan 1 Women's Release Date
Sneakers

The Next Off-White x Air Jordan 1 Is Releasing in Women's Sizes

The white Off-White x Air Jordan 1 will release in men's and women's sizing in Europe on Feb. 27, 2018.

Brandon Richard3095 days ago
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Women's Air Jordan 1 High Zip Release Date (1)
Sneakers

Ladies Will Be Zipping Up the Air Jordan 1 This Spring

Zip-Up Air Jordan 1s release in women's sizes on March 8 for $150.

Brandon Richard3109 days ago
Air Jordan 1 Season of Her SOH Collection 2
Sneakers

Colorful Collection of Air Jordan 1s Exclusively for Women

The 'Season of Her' Air Jordan 1 Collection releases on Jan. 25 for $160 each.

Brandon Richard3109 days ago
Air Jordan 13 XIII HC Dark Raisin Release Date AA1236 520
Sneakers

Shiny New Air Jordan 13s for the Ladies After Christmas

The 'Dark Raisin' Air Jordan 13 Heiresss will release on December 26, 2017 for $190.

Brandon Richard3142 days ago
Air Jordan 11 XI Heiress Black Release Date 852625 030 Main
Sneakers

Girls' 'Heiress' Air Jordan 11 Set for Black Friday

The black and gold Air Jordan 11 Heiress releases on November 24, 2017 for $220.

Brandon Richard3171 days ago
Air Jordan 3 Chrome
Sneakers

'Chrome' Air Jordan 3s Release on Nov. 11

The 'Chrome' Air Jordan 3 will release in girls' sizes on November 11, 2017 for $190.

Brandon Richard3181 days ago
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Air Jordan 12 Deadly Pink Release Date Main 510815 026
Sneakers

Another Exclusive Air Jordan 12 for Girls

The 'Deadly Pink' Air Jordan 12 for girls will release on Saturday, October 14, 2017 for $140.

Brandon Richard3204 days ago
Maya Moore
Sneakers

Maya Moore's Air Jordan Collection Arrives Next Weekend

Maya Moore's Air Jordan 1 and Air Jordan 10 PEs will release on September 30, 2017.

Brandon Richard3219 days ago

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