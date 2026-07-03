Fellow Knicks superfans Spike Lee and Ben Stiller were also on hand.Trace William Cowen
Featured
Sports
Knicks Championship Parade: What Went Down During Celebration of Team's First Title in 53 Years
In a perfect world, there would be a Knicks parade in every city.Trace William Cowen
The New York Knicks are 2026 NBA champions. These streetwear brands cooked up some amazing merch to celebrate.Mike DeStefano
After a much maligned early career stretch, Thornhill's Andrew Wiggins has proven himself to be an NBA champion and every bit as good as Canada needs him to be.Vivek Jacob